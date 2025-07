O Yacht Club de Ilhabela realizou a Regata Vela do Amanhã Mauro Dottori com 183 crianças de 16 projetos de ensino de vela do estado de São Paulo, neste sábado (19). O evento infantil serviu como preparação para a 52ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela (SIVI) Daycoval, que começa oficialmente neste domingo (20). A iniciativa contou com a participação de projetos sociais de ensino de vela, incluindo a Escola de Vela de Ilhabela, que leva o nome do bicampeão olímpico Lars Grael.

Os jovens velejadores integraram as tripulações das principais equipes participantes, navegando em embarcações de alta performance como o bicampeão Crioula e os veteranos Boto V e Morgazek. A competição homenageou um de seus idealizadores, o velejador e multicampeão Mauro Dottori.

O medalhista Lars Grael interagiu com os participantes e compartilhou suas experiências antes da competição.

— A Vela do Amanhã é uma iniciativa que nos enche de orgulho. Trazer crianças e adolescentes de projetos sociais para experimentar a emoção de uma regata ao lado de ídolos do esporte é um gesto que simboliza o nosso compromisso com o futuro e com a formação de novos talentos — disse o comodoro do YCI, Alex da Costa Pereira.

Lars Grael também comentou sobre o evento:

— A Vela do Amanhã é um evento muito interessante, que promove inclusão social e educação ambiental. A ação vem crescendo ano a ano, e nesta edição trouxe várias escolas e projetos de vela de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eu, como velejador e também idealizador de um projeto social, o projeto Grael, fico muito feliz em ver um evento como esse, que promove a democratização do esporte da vela.

Evento Vela do Amanhã (foto:On Board Sports)

O que vem por aí

A 52ª SIVI Daycoval inicia neste domingo (20) com o tradicional Desfile dos Barcos no Pier da Vila, seguido pelas regatas de percurso longo. As classes ORC e Bra-RGS A disputarão a Alcatrazes por Boreste Marinha do Brasil, com percurso de 55 milhas náuticas. Os veleiros Bra-RGS B e C, RGS-Cruiser, Clássicos e C30 participarão da Toque-Toque por Boreste, com 23 milhas náuticas.

A competição reunirá 120 barcos distribuídos em cinco classes, incluindo atletas olímpicos, competidores mundiais e uma flotilha estrangeira com velejadores da Argentina e Uruguai.

Primo Aldrigue Jr., diretor do clube, destacou que "a ação reforça o compromisso do YCI e da SIVI com a formação e desenvolvimento dos futuros atletas da vela".

O evento é apresentado pelo Banco Daycoval, instituição financeira com 55 anos de experiência no segmento de créditos e serviços para empresas. A 52ª SIVI Daycoval tem realização do Yacht Club de Ilhabela e Prefeitura de Ilhabela, apoio da Marinha do Brasil e patrocínio da Mitsubishi Motors, Corona e FF Seguros.