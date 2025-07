Günther Steiner acredita que Max Verstappen já tem o destino traçado fora da Red Bull — mas não antes de a Fórmula 1 passar pela revolução técnica de 2026. Em entrevista à rádio Talksport, o ex-chefe da Haas comentou o assunto e disse acreditar que o neerlandês vai esperar para ver como as equipes se adaptam às novas regras antes de decidir para onde ir.

continua após a publicidade

➡️McLaren nega surpresa com demissão de Horner: ‘Situação na Red Bull parece piorar’

Embora o contrato de Verstappen com a Red Bull vá até o fim de 2028, há cláusulas de desempenho que podem permitir a saída antecipada. As especulações sobre uma possível ida para a Mercedes só aumentaram ao longo da temporada.

— Eu diria que sim, vai sair da Red Bull em algum momento, mas não no próximo ano. Minha opinião é que vai ficar onde está em 2026 para ver como ficam os carros com as novas regras, novos motores, tudo novo. Ninguém realmente sabe quem vai se sair bem — afirmou.

continua após a publicidade

Steiner destacou que mudar de equipe antes da chegada do novo regulamento envolve um risco enorme, especialmente para alguém que pode escolher qualquer carro vencedor.

— Normalmente, se você é o melhor piloto, consegue estar no melhor carro, porque as equipes te buscam. Ele é inteligente, muito bem orientado pelo pai e pelo empresário. Acho que vai esperar o próximo ano e só então tomar uma decisão sobre onde correr em 2027″ — explicou.

continua após a publicidade

'Se mudar agora, assume um grande risco'

O dirigente lembrou que o apelo da Mercedes está justamente na competência histórica dos alemães em desenvolver motores vencedores, especialmente em um cenário em que os propulsores sustentáveis e o combustível sintético ganham protagonismo em 2026. Já a Red Bull Powertrains, ainda sem provas concretas, gera incertezas para a nova era.

— Se mudar agora, assume um grande risco. Acredito que prefira esperar para ver como ficam as coisas no final do próximo ano e só então escolher o melhor carro — completou.

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de julho em Spa-Francorchamps, que recebe o GP da Bélgica.