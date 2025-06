Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers farão a final da NBA 2024-25. A primeira partida da decisão será realizada nesta quinta-feira (5), no Paycom Center, em Oklahoma. Após campanhas dominantes nos Playoffs, as equipes chegam no último passo para conquistar o Troféu Larry O'Brien pela primeira vez em suas respectivas histórias.

As possíveis sete partidas que definirão o novo campeão da NBA terá transmissão da Band (TV aberta), ESPN (TV Fechada), Disney+, Prime Video e NBA League Pass (Streaming).

Thunder x Pacers - Final da NBA

As equipes chegam a final da NBA com campanhas distintas, mas com dominância parecida nas séries em suas conferências. No oeste, o Thunder varreu o Grizzlies, mesmo com alguns sustos durante os confrontos, não foi superado em nenhum jogo por Memphis. Na fase seguinte, teve o adversário mais difícil, o Denver Nuggets.

Contra a equipe de Nikola Jokić, sofreu sua única derrota em casa durante os Playoffs, ao sofrer um game winner de Aaron Gordon no jogo 1, e chegou a ficar atrás na série por 2 a 1, mas liderados pelo MVP da temporada regular, Shai Gilgeous-Alexander, conseguiu a reação e na sétima e última partida, derrotou a equipe do Colorado por 125 a 93. Depois do sufoco contra Denver, o OKC eliminou o Minnesota Timberwolves por 4 a 1 na final da Conferência Oeste. A franquia segue no sonho do primeiro título como Oklahoma City Thunder, já que, com nome de Seattle Supersonics, foi campeão da NBA, em 1979.

Oklahoma City Thunder foi campeão da Conferência Oeste (Foto: David Sherman/AFP)

Do outro lado, o Pacers teve campanha surpreendente nos Playoffs. Com elenco inspirado durante toda a pós-temporada, o time de Indiana começou a campanha eliminando o Milwaukee Bucks, do astro Giannis Antetokounmpo, por 4 a 1 na série. Na fase seguinte, era zebra contra o Cleveland Cavailiers, mas com Tyrese Haliburton sendo decisivo, a equipe desbancou os favoritos, repetindo o placar da série anterior.

Na final de conferência, Indiana encarou o maior rival, o New York Knicks. Nos dois primeiros confrontos, fora de casa, conseguiu uma virada histórica, com Haliburton decidindo nos segundos finais, novamente, e uma vitória dominante com Pascal Siakam em noite mágica no Madison Square Garden. Nos jogos seguintes, até teve duas derrotas, mas administrou a vantagem construída no início da série e garantiu a vaga na final por 4 a 2.

Indiana Pacers foi campeão da Conferência Leste (Foto: David L. Nemec /AFP)

Tudo sobre o jogo entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacer pela Final da NBA

✅ FICHA TÉCNICA

Thunder x Pacers

Jogo 1

📆 Data e horário: quinta-feira, dia 05 de junho, às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Paycom Center, em Oklahoma

👁️ Onde assistir: Band (canal aberto), ESPN (canal fechado), do Disney+ (streaming), Prime Video (streaming) e do NBA League Pass (streaming da liga).

Jogo 2

📆 Data e horário: domingo, dia 08 de junho, às 21h (horário de Brasília)

📍 Local: Paycom Center, em Oklahoma

👁️ Onde assistir: Band (canal aberto), ESPN (canal fechado), do Disney+ (streaming), Prime Video (streaming) e do NBA League Pass (streaming da liga).

Jogo 3

📆 Data e horário: quarta-feira, dia 11 de junho, às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis

👁️ Onde assistir: Band (canal aberto), ESPN (canal fechado), do Disney+ (streaming), Prime Video (streaming) e do NBA League Pass (streaming da liga).

Jogo 4

📆 Data e horário: sexta-feira, dia 13 de junho, às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis

👁️ Onde assistir: Band (canal aberto), ESPN (canal fechado), do Disney+ (streaming), Prime Video (streaming) e do NBA League Pass (streaming da liga).

Jogo 5 (se necessário)

📆 Data e horário: segunda-feira, dia 16 de junho, às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Paycom Center, em Oklahoma

👁️ Onde assistir: Band (canal aberto), ESPN (canal fechado), do Disney+ (streaming), Prime Video (streaming) e do NBA League Pass (streaming da liga).

Jogo 6 (se necessário)

📆 Data e horário: quinta-feira, dia 19 de junho, às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis

👁️ Onde assistir: Band (canal aberto), ESPN (canal fechado), do Disney+ (streaming), Prime Video (streaming) e do NBA League Pass (streaming da liga).

Jogo 7 (se necessário)

📆 Data e horário: domingo, dia 22 de junho, às 21h (horário de Brasília)

📍 Local: Paycom Center, em Oklahoma

👁️ Onde assistir: Band (canal aberto), ESPN (canal fechado), do Disney+ (streaming), Prime Video (streaming) e do NBA League Pass (streaming da liga).