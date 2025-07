LeBron James chegou a mais finais que a maioria dos times da NBA

Aos 39 anos e em sua 22ª temporada, LeBron James acumula mais aparições nas finais da NBA do que 27 das 30 franquias existentes. O "Rei" chegou à decisão em 10 oportunidades, um feito que a maioria das equipes não conseguiu alcançar em toda a sua existência.

Apenas três franquias superam o número de aparições do astro: o Los Angeles Lakers (32 finais), o Boston Celtics (23 finais) e o Golden State Warriors (12 finais).

Isso significa que LeBron James, individualmente, tem mais experiência em decisões da NBA do que potências históricas como o Philadelphia 76ers (9), New York Knicks (8), Detroit Pistons (7) e até mesmo o Chicago Bulls de Michael Jordan (6).

LeBron James chegou as finais por 3 equipes diferentes

As 10 finais que LeBron esteve presente foram distribuídas entre três equipes diferentes: Cleveland Cavaliers (2007, 2015, 2016, 2017, 2018), quatro com o Miami Heat (2011, 2012, 2013, 2014) e uma com o Los Angeles Lakers (2020). Um dos maiores jogadores da história, sagrou-se campeão em quatro ocasiões (2012, 2013, 2016, 2020).

LeBron James pelo Los Angeles Lakers em partida contra o Minnesota Timberwolves (Foto: Allen Berezovsky / Getty Images via AFP)

Rei da longevidade e do sucesso: LeBron James tem mais finais de NBA que 27 franquias

Levantamento exclusivo do LANCE! mostra como o astro do Los Angeles Lakers supera, sozinho, a história de quase toda a liga em aparições na decisão.

Uma nova matéria do LANCE! revela um dado que dimensiona o tamanho da carreira de LeBron James na história da NBA. Aos 39 anos e em sua 22ª temporada, o "Rei" acumula mais aparições nas finais da liga do que 27 das 30 franquias existentes. Sozinho, LeBron chegou à decisão em 10 oportunidades, um feito que a esmagadora maioria das equipes não conseguiu alcançar em toda a sua existência.

O levantamento, que compara as 10 participações de LeBron em finais com o histórico de cada franquia, expõe uma marca impressionante de consistência e domínio. Apenas três organizações superam o número de aparições do astro: o Los Angeles Lakers (32 finais), o Boston Celtics (23 finais) e o Golden State Warriors (12 finais).

Isso significa que LeBron James, individualmente, tem mais decisões da NBA do que potências históricas como o Philadelphia 76ers (9), New York Knicks (8), Detroit Pistons (7) e até mesmo o Chicago Bulls de Michael Jordan (6).

A jornada de LeBron até a sua décima final foi distribuída entre três equipes diferentes: cinco com o Cleveland Cavaliers (2007, 2015, 2016, 2017, 2018), quatro com o Miami Heat (2011, 2012, 2013, 2014) e uma com o Los Angeles Lakers (2020). Deste total, sagrou-se campeão em quatro ocasiões (2012, 2013, 2016, 2020).

As 27 franquias superadas pelo Rei:

9 finais: Philadelphia 76ers

8 finais: New York Knicks

7 finais: Detroit Pistons e Miami Heat

6 finais: Chicago Bulls e San Antonio Spurs

5 finais: Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder

4 finais: Houston Rockets, Atlanta Hawks e Washington Wizards

3 finais: Milwaukee Bucks, Dallas Mavericks, Portland Trail Blazers e Phoenix Suns

2 finais: Brooklyn Nets, Orlando Magic, Indiana Pacers e Utah Jazz

1 final: Sacramento Kings, Toronto Raptors e Denver Nuggets

Nenhuma final: Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves, Charlotte Hornets, Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans

LeBron James cogita aposentadoria?

O futuro acerca de um dos maiores jogadores da história da NBA ainda é uma incógnita. A história de LeBron James no Los Angeles Lakers parece estar perto do fim.

De acordo com o jornalista Chris Fedor, quando chegar a hora de LeBron se aposentar, o camisa 23 e astro do time da Califórnia, deve fazer o anúncio da aposentadoria antes do ínicio da temporada.

— Não vai ser uma situação em que ele joga o último ano e, na offseason, simplesmente se aposenta — afirmou o jornalista. — A sensação que eu tenho é que o LeBron quer tudo. Ele quer a turnê de despedida. Ele quer todas essas franquias relembrando os momentos dele contra elas. Ele quer todo o brilho e o glamour que vêm com um dos maiores jogadores, senão o maior jogador de todos os tempos, anunciando sua aposentadoria, eventualmente — concluiu.