Thunder x Pacers: comentarista da ESPN aponta favorito para o título da NBA

As finais da NBA entre Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers começam a partir desta quinta-feira (5). Com um desempenho avassalador na temporada regular, o Thunder somou 68 vitórias e apenas 14 derrotas, liderando a Conferência Oeste da competição. Helen Luz, comentarista de basquete na ESPN, apontou o time da cidade de Oklahoma como favorito ao título e explicou como a franquia chegou tão forte à decisão.

- O Oklahoma teve paciência para chegar nessa formação, com esses jogadores. Havia feito boa campanha na última temporada, mas oscilou. Com a chegada principalmente do Caruso e do Hartenstein, o time ficou mais consistente, principalmente na questão defensiva. E o ataque joga com muita velocidade e o Shai (Gilgeous-Alexander) no comando - ponderou Helen Luz.

- Do outro lado, nós temos uma equipe também com as mesmas características, são muito similares os dois. Mas pelo tempo de espera, pela gestão, o Oklahoma é o favorito no meu entendimento. É uma equipe muito unida, que cada um consegue entender muito bem o seu papel em quadra. E isso facilita, não tem egoísmo, não tem um querer ser melhor que o outro, e todo mundo sabe que o Shai é o grande líder - complementou a comentarista.

A ESPN transmitirá ao vivo todos os jogos das finais da NBA. Nesta quinta-feira (5), a narração será de Ari Aguiar, com comentários de Guilherme Giovannoni e reportagens de Conrado Giulietti. Além disso, Fernando Nardini e Zé Boquinha estarão direto da NBA House, em São Paulo, e comandarão o ESPN League e no League de Passe, no pós-jogo.