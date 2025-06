NBA: Lakers negocia contrato milionário e quer renovar com Luka Doncic

O Los Angeles Lakers faz suas primeiras movimentações para tentar manter o astro Luka Doncic na equipe por mais algumas temporadas. A proposta inicial gira em torno de US$ 165 milhões (R$ 930 milhões) por mais três anos de contrato.

Após ser trocado pelo pivô Anthony Davis, o armador Luka Doncic, tem se destacado ao lado de LeBron James e afirmou se sentir muito confortável na equipe. Atualmente, ele tem um contrato válido até o fim da temporada 2025/26, com uma opção de renovação por mais um ano, o que o manteria no Lakers até 2027.

Números de Luka Doncic no Lakers

A franquia de Los Angeles tem até o dia 2 de agosto para garantir a renovação do esloveno. Desde sua chegada ao Lakers, Luka Doncic disputou 33 partidas, registrando médias impressionantes de 28,5 pontos, 7,9 rebotes, 7,3 assistências, 1,5 roubos de bola e 0,5 bloqueios por partida, considerando a temporada regular e os playoffs.

Luka Doncic é apresentado e recebe camisa do Los Angeles Lakers, da NBA (Foto: Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Luka Doncic teve prejuízo ao sair do Dallas Mavericks

Em fevereiro de 2025 aconteceu uma das trocas mais inesperadas da história da NBA. O Dallas Mavericks trocou Luka Doncic pelo ex-pivô do Los Angeles Lakers, Anthony Davis. Durante a transição, o armador perdeu o benefício supermax, que garante que equipes tenham condições de manter seus melhores jogadores no elenco por mais tempo.

O valor do benefício seria de aproximadamente US$ 345 milhões (o equivalente a R$ 2 bilhões) por cinco anos com o Dallas Mavericks. Luka Doncic não teria mais esse direito ao migrar Lakers na disputa da NBA.

Finais da NBA começam nesta quinta (5)

Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers farão a final da NBA 2024-25. A primeira partida da decisão será realizada nesta quinta-feira (5), no Paycom Center, em Oklahoma. Após campanhas dominantes nos Playoffs, as equipes chegam no último passo para conquistar o Troféu Larry O'Brien pela primeira vez em suas respectivas histórias.

As possíveis sete partidas que definirão o novo campeão da NBA terá transmissão da Band (TV aberta), ESPN (TV Fechada), Disney+, Prime Video e NBA League Pass (Streaming).