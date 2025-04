Mesatenista brasileiro que participou de seis Olimpíadas e sete Jogos Pan-Americanos, Hugo Hoyama fez grandes elogios ao xará Hugo Calderano após o histórico título mundial, conquistado neste domingo (20), em Macau, na China, com vitória sobre o atual número 1 do mundo.

continua após a publicidade

Um dos pioneiros e principais nomes da modalidade no Brasil, Hugo Hoyama analisou o feito de Calderano especialmente ao Lance! e projetou que o título mundial ainda não será o ápice da carreira do atleta.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️Relembre feitos históricos de Hugo Calderano

— Realmente, foi mais um feito histórico de Hugo Calderano. Eu estava assistindo ao jogo e pude perceber que ele é, de fato, um atleta em constante evolução. É impressionante, porque dá para ver que ele ainda não atingiu seu limite. Após as Olimpíadas de Paris, ele mesmo comentou que estava muito abalado com o desempenho, mas percebeu que precisava mudar sua mentalidade, e essa mudança ocorreu no momento certo. A competição foi extremamente importante, e vencer dessa forma, na Copa do Mundo, que reúne os melhores do mundo, foi algo sensacional. — disse Hugo Hoyama ao Lance!.

continua após a publicidade

Hoyama também destacou a evolução de Calderano nos aspectos mental e técnico, além de elogiar seu estilo de jogo.

— Foi incrível ver a evolução dele, tanto mental quanto técnica. Eu sempre digo que, quando ele joga do jeito que gosta, de maneira agressiva, ninguém consegue pará-lo. Nenhum jogador, nem mesmo o número 1 do mundo, consegue segurá-lo. Ele tinha dificuldades quando seus adversários conseguiam controlar o jogo, mas hoje ele superou essa barreira. Ele conseguiu ter mais paciência, sem precisar atacar o tempo todo, deslocando o adversário e mexendo com a cabeça do Lin Shidong, que é o número 1 do mundo. Durante o jogo, percebi que ele estava completamente perdido. E é isso que o Hugo tem conseguido fazer: ele conquistou o respeito de todos, mais do que nunca. — afirmou Hoyama.

➡️ Hugo Calderano chora após conquista da Copa do Mundo: ‘Estou na história’

'O respeito agora é total' diz Hugo Hoyama

Hugo Calderano é o quarto melhor do mundo (Foto: Divulgação/ITTF)

O ex-atleta brasileiro revelou o respeito que sempre teve por Calderano e elogiou também o apoio de Thiago Monteiro e da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).

continua após a publicidade

— Ele já tinha o respeito, mas agora o reconhecimento é ainda maior. O respeito agora é total, vindo de todos os especialistas da modalidade. Fico muito feliz por vê-lo conquistar esse título. Eu sempre digo que o trabalho em equipe é fundamental. Claro que o talento dele, seu foco e disciplina são essenciais, mas também é importante o apoio e o investimento da Confederação Brasileira. Outro ponto que me deixou muito feliz foi ver o Thiago Monteiro como técnico, sentado no banco e dando dicas valiosas ao Hugo. O Thiago foi meu grande parceiro por muitos anos na seleção, e vê-lo agora ao lado de Hugo, apoiando e celebrando essa conquista, foi muito gratificante. — disse Hugo.

Para Hoyama, o resultado de Hugo Calderano será uma grande inspiração para novos mesatenistas se dedicarem ao esporte.

— Tenho certeza de que esse resultado vai inspirar muitos novos mesatenistas a se dedicarem ainda mais ao esporte. E, quem sabe, no futuro, teremos mais atletas brasileiros figurando entre os melhores do mundo. — finalizou o brasileiro.