Hugo Calderano sobe no ranking mundial do Tênis de Mesa; veja

Hugo Calderano escreveu mais um capítulo histórico neste domingo (20) ao vencer o chinês Lin Shidong, atual número 1 do mundo, na final da Copa do Mundo de Tênis de Mesa, realizada em Macau, na China. O brasileiro fez uma partida sólida e se tornou o primeiro mesa-tenista fora da Ásia ou Europa a conquistar o título da competição.

Com o resultado, Calderano, que ocupava a quinta colocação no ranking mundial, deve subir para o quarto lugar e se aproximar do seleto grupo dos três melhores do mundo.

Como funciona o ranking do tênis de mesa?

O ranking mundial da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) é baseado na soma dos oito melhores resultados obtidos por cada atleta nas últimas 52 semanas. Os pontos conquistados em cada torneio têm validade de um ano e expiram após esse período.

A atualização do ranking acontece semanalmente, às terças-feiras, e é usada para definir cabeças de chave em torneios oficiais organizados pela ITTF e pelo circuito World Table Tennis (WTT).

Calderano sobe para quarto no ranking

Com a conquista inédita, Hugo Calderano ultrapassa o chinês Liang Jingkun, assumindo a quarta posição no ranking mundial. Lin Shidong, apesar da derrota, permanece na liderança, seguido por Wang Chuqin.

A vitória histórica consolida Calderano como o maior nome do tênis de mesa das Américas e reforça sua presença entre a elite do esporte mundial.

Veja o ranking do tênis de mesa atualizado