Hugo Calderano chora após conquista da Copa do Mundo: ‘Estou na história’

Duzentos e sessenta e um dias separaram o baque da queda nas semifinais dos Jogos Olímpicos de Paris do inédito título da Copa do Mundo de Tênis de Mesa. Neste domingo (20), Hugo Calderano fez história mais uma vez, alcançou o maior feito de um mesa-tenista não-asiático ou não-europeu e chegou ao topo do mundo. E, num misto de alegria, alívio e desabafo, chorou.

— Antes do torneio começar, não imaginava que seria campeão. Já estava feliz em assegurar uma medalha nas semis. Bati o número 2 e o número 1 do mundo. É inacreditável. Eu marquei meu nome na história do tênis de mesa mundial — afirmou Hugo Calderano, logo após conquistar o título da Copa do Mundo ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa, na sigla em inglês).

Para alcançar o feito, Caldeano bateu na final ninguém menos que Lin Shidong, líder do ranking mundial e considerado um dos maiores mesa-tenistas da história. Antes, o brasileiro já havia superado o vice-líder do ranking Wang Chuqin na semifinal, e o terceiro do planeta nas quartas, o japonês Harimoto Tomokazu.

Hugo Calderano lembra fase difícil após Jogos de Paris 2024

Como se não bastasse tudo isso, a conquista da Copa do Mundo ganha contornos ainda mais superlativos pela forma incontestável como ela se deu na decisão, com uma vitória por 4 a 1 e com toda torcida contra, já que o torneio foi disputado em Macau, na China.

Hugo Calderano se emocionou ao lembrar os últimos meses. Ele revelou que ainda não superou totalmente a decepção por não ter conquistado uma medalha olímpica, mesmo que o fato de ter chegado às semifinais dos Jogos do Paris, por si só, já tenha sido o melhor resultado do tênis de mesa do Brasil.

— Principalmente depois dos Jogos Olímpicos, foi muito importante ganhar esse título. Eu batalhei muito, sempre acreditei em mim. Se conversasse comigo há um mês, eu estava muito para baixo, estava mal. Quero agradecer a todos pelo apoio. Sempre vejo as mensagens, às vezes não tenho tempo para responder. Sou muito grato a todos os familiares e fãs que tenho no Brasil. Obrigado.