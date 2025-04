Hugo Calderano fez história ao vencer a Copa do Mundo de tênis de mesa e subir para o quarto lugar do ranking mundial neste domingo (20), ao derrotar o atual líder do ranking, o chinês Lin Shidong. Muitos anos antes, essa história começou em um clube da Série A do Brasileirão, o Fluminense.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Natural do Rio de Janeiro, o mesatenista foi atleta do clube na infância, e não só no tênis de mesa. Hugo Calderano passou por vôlei e atletismo antes de optar pelo tênis de mesa do Fluminense, onde ficou dos 8 aos 14 anos. Ele se afastou do clube apenas após se mudar para São Caetano do Sul, em São Paulo.

— Aqui fiz muitas amizades e conheci jogadores que me ajudaram nesta caminhada. Sempre sinto um pouco de nostalgia quando volto ao clube. São boas lembranças. Guardo com carinho os momentos nas Laranjeiras — disse Hugo Calderano ao site oficial do Fluminense, em 2019.

continua após a publicidade

Como foi o título de Hugo Calderano?

A grande final do mundial de tênis de mesa foi decidida nos detalhes a favor de Hugo Calderano. No primeiro set, o chinês conseguiu abrir vantagem e venceu por 11 a 6, mesmo com Hugo Calderano tentando equilibrar as ações.

No segundo set, Calderano conseguiu trazer o jogo para ele e abriu uma vantagem de quatro pontos. Quando Lin Shidong esboçou uma reação, o brasileiro empatou o duelo vencendo por 11 a 7. A terceira parcial foi disputada ponto a ponto, com Hugo virando o duelo ao fechar em 11 a 9.

continua após a publicidade

➡️Medalhista olímpica anuncia pausa na carreira para cuidar de saúde mental

O quarto set teve o mesmo cenário do anterior, equilibrado no início e com vitória do brasileiro no final. Calderano chegou a abrir seis pontos de vantagem e vibrou com a vitória por 11 a 4. No quinto e último set, o chinês pediu tempo e tentou equilibrar as ações, após sair perdendo por 3 a 1. No final, Hugo Calderano fez história e garantiu o título inédito ao bater o número 1 do mundo por 11 a 5.