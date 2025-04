Hugo Calderano fatura bolada após final da Copa do Mundo de tênis de mesa

O brasileiro Hugo Calderano escreveu seu nome na história ao vencer o chinês Lin Shidong e se tornar o primeiro atleta sul-americano a conquistar o título mundial de Tênis de Mesa. Com a conquista inédita, o mesatenista garantiu uma bolada em premiações. Ó Lança! te mostra com detalhes quanto faturou o atleta de 28 anos.

A ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa, na sigla em inglês) distribui 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,8 milhões) em premiação para os torneios masculino e feminino. Só pela participação, os 48 atletas do campeonato ganharam 5 mil dólares (aproximadamente R$ 29 mil).

A premiação para o campeão do mundo é de 55 mil dólares (R$ 319 mil na cotação atual). Contando com todos os prêmios durante a competição, Hugo Calderano deve receber algo em torno de 80 mil dólares (cerca R$ 465 mil).

Hugo Calderano conquista título inédito na carreira (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Trajetória campeã

O brasileiro, atual nº 4 do ranking mundial, deixou para trás adversários importantes nesta disputa. Na fase de grupos, Calderano derrotou o canadense Eugen Wang e o japonês Yukiya Uda, ambos por 3 sets a 1. Nas oitavas de final, eliminou o também japonês Hiroto Shinozuka por 4 sets a 1.

Nas quartas de final, foi desbancar o terceiro colocado no ranking mundial, Tomokazu Harimoto. A disputa na semifinal foi emocionante, o brasileiro venceu de virada o chinês Wang Chuqin, atual nº 2 do mundo. Na grande final, Hugo Calderano derrotou o nº 1 do ranking mundial, o chinês Lin Shidong, pelas parciais 6-11, 11-7, 11-9, 11-4 e 11-5. Com a vitória por 4 sets a 1, o brasileiro se tornou o primeiro mesatenista nascido no continente americano a alcançar esta glória.