Além da final inédita: Relembre feitos históricos de Hugo Calderano

A classificação de Hugo Calderano para a final da Copa do Mundo de Tênis de Mesa, em Macau, foi um feito histórico: o brasileiro se tornou o primeiro mesatenista fora da Ásia e da Europa a alcançar a decisão da competição, uma das mais prestigiadas do tênis de mesa mundial.

Quebrar tabus não é novidade na carreira de Hugo Calderano, por isso, o Lance! relembra outros marcos importantes na história do mesatenista, que joga a decisão neste domingo (20), às 9h15 (horário de Brasília), com transmissão da CazéTV.

Resultados em Olimpíadas

Aos 20 anos, Hugo Calderano fez história nos Jogos do Rio 2016, quando chegou às oitavas de final, o melhor desempenho do tênis de mesa do Brasil em Olimpíadas até então, igualando o feito conquistado por Hugo Hoyama em Atlanta, em 1996.

Nos Jogos de Tóquio, em 2021, Calderano superou a própria marca e mais uma vez conseguiu o melhor resultado brasileiro da modalidade, chegando às quartas de final. Três anos depois, em Paris, outro feito inédito: Hugo deu um passo além e avançou às semifinais do tênis de mesa individual masculino pela primeira vez.

Calderano disputará final inédita neste domingo (Foto: Divulgação/ITTF)

Ranking Mundial

Hugo Calderano também quebrou recordes galgando posições no ranking mundial do tênis de mesa. Em 2016, se tornou o 17º colocado no ranking mundial, a melhor posição de um latino-americano de todos os tempos até então.

Em julho de 2018, entrou no top 10 do ranking pela primeira vez. A melhor marca de Hugo Calderano foi alcançada em 2022, quando se tornou o 3º melhor mesatenista do mundo, resultado inédito para um atleta das Américas. O brasileiro permaneceu no top 3 por 22 semanas em 2022 e retomou a posição após campanha nos Jogos Olímpicos de Paris, no ano passado. Atualmente, Calderano é o 5º melhor do mundo, o único não asiático entre o top 5 do ranking.

Grandes feitos

O domínio de Calderano nas Américas foi confirmado nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023, quando ele conquistou seu terceiro ouro consecutivo no individual, superando a marca de Hugo Hoyama, com dois ouros.

Hugo Calderano também soma grandes conquistas nos principais torneios de elite do tênis de mesa mundial. Em 2024, ele foi campeão do WTT Star Contender Ljubljana, na Eslovênia e faturou o WTT Contender do Rio de Janeiro, além dos vices no WTT Champions em Incheon, na Coreia do Sul, e do WTT Star Contender Goa, na Índia.