Gabriel Bortoleto comemorou, neste domingo (3), o melhor desempenho e classificação da carreira na Fórmula 1. O piloto terminou o GP da Hungria no P6, na frente dos campeões mundiais Verstappen e Hamilton, e foi coroado o melhor piloto do dia por voto popular. O brasileiro celebrou o feito em entrevistas e nas redes sociais.

O novato conquistou sua melhor posição de chegada com a sexta colocação, e somou mais oito pontos na Fórmula 1. Com o novo saldo, o piloto da Sauber vai para os 14 pontos no campeonato, o que o tira da "vice-lanterna" do grid.

Bortoleto não escondeu a felicidade e comemorou o feito. Em entrevista após o fim da corrida, o brasileiro disse que está ansioso com o futuro da competição.

—Estou feliz por terminar essa primeira parte da temporada desse jeito e estou animado para ver o que a gente ainda pode conquistar esse ano. Tem sido uma grande evolução em relação onde começamos e eu estou realmente, realmente, contente com como as coisas estão indo e com toda a evolução que tivemos.—Disse Bortoleto em entrevista

No Instagram pessoal, o piloto publicou fotos da corrida e chamou o resultado na Fórmula 1 de inesquecível.

—P6 na corrida de hoje!! Resultado de muito trabalho e esforço de toda a equipe💚

Final de semana incrível e inesquecível. Obrigado a todos os Fãs e a todos que me apoiam.💛— Publicou o brasileiro.

Na rede social X (antigo twitter), o craque mandou uma mensagem para os fãs estrangeiros. Bortoleto publicou uma comemoração em inglês no seu perfil pessoal.

—Issooo... Vamos, time! Um passo de cada vez💪Boraaaa!!— Em tradução para o português, comentou Bortoleto.

Após melhor classificação da carreira, Fernando Alonso também celebrou desempenho de Bortoleto

Bortoleto e Fernando Alonso no GP da Hungria. (Foto: Reprodução/Intagram @gabrielbortoleto_)

Em entrevista, Fernando Alonso teceu elogios ao brasileiro. O espanhol disse que o brasileiro é o melhor piloto da geração.

—Ele acelera sempre, não comete erros e está sempre te pressionando. Ele é o melhor novato dessa geração, demonstrou no ano passado (na Fórmula 2) com carros iguais. Se fosse inglês ou algo assim e chegasse em sexto com uma Sauber, seria a capa de todos os jornais amanhã. É uma coisa excepcional o que ele faz, eu espero que as pessoas o vejam — afirmou o espanhol, da Aston Martin, em entrevista à ESPN e à DAZN, de seu país.

