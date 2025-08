João Fonseca é cumprimentado por Sinner em Cincinnati: vídeo

Depois da derrota, há seis dias, na estreia de Toronto, no Canadá, João Fonseca já está no próximo desafio. Neste domingo (3), o número 1 do Brasil e 49º do mundo treinou no Masters 1000 de Cincinnati, nos EUA, onde foi cumprimentado pelo atual campeão e líder do ranking, o italiano Jannik Sinner. O torneio começa na próxima quinta-feira (7).



Abaixo, o rápido encontro entre o brasileiro e o número 1 do mundo:



Na quadra rápida, João Fonseca teve melhor desempenho em Masters



Apesar da derrota para o qualifier australiano Tristan Schookate em Toronto, o jovem carioca, que completa 19 anos no próximo dia 21, tem como melhor resultado, em Masters 1000, a terceira rodada, alcançada em março, em Miami, num piso rápido, como o do Canadá e do torneio desta semana.



Sinner retoma parceria com preparador

Sobre Sinner torcedores criticaram, nas redes sociais, a retomada da parceria entre o italiano e o preparador físico Umberto Ferrara, anunciada há 10 dias, que teve papel importante na suspensão por doping imposta ao número 1 do mundo.

De fevereiro a maio deste ano, o italiano foi suspenso por doping, pelo uso do anabolizante clostebol, que havia sido usado pelo fisioterapeuta Giacomo Naldi durante sessões de massagem. O spray teria sido dado a Naldi por Ferrara.

Nas redes sociais, mais precisamente no X (antigo Twitter), internautas reagiram à publicação de um vídeo de Sinner ao lado de Ferrara:

'Jannik Sinner volta com o preparador que ele disse ter sido responsável por seu doping e duas falhas em testes de drogas', escreveu um internauta.

'Sinner se reuniu com Umberto Ferrara, que costumava ser seu chefe antidoping e foi a quem Sinner culpou por ter uma substância para melhorar o desempenho em sua posse, a qual ele então deu ao fisioterapeuta de Sinner.

A mídia do tênis está em silêncio, eles não conseguem ver nada de errado aqui?', questionou outro fã.





Jannik Sinner e Umberto Ferrara no China Open (Foto: Divulgação/China Open)

