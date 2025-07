Irmãs Takahashi perdem nas oitavas do WTT Star Contender Foz do Iguaçu

As irmãs brasileiras Bruna Takahashi e Giulia Takahashi perderam para as chilenas Sofia Vega e Valentina Rios pelas oitavas de final do WTT Star Contender Foz do Iguaçu, nesta quinta-feira (31), por 3 sets a 2.

Bruna Takahashi e Giulia foram eliminadas nas oitavas de final do WTT Star Contender Foz do Iguaçu (Dhavid Normando / CBTM)

1º SET

As irmãs Takahashi começaram a partida de forma impecável. Impondo um ritmo forte e com ataques precisos, elas dominaram completamente a primeira parcial e fecharam com um placar tranquilo de 11 a 6, largando na frente no jogo.

2º SET

O segundo set foi muito mais equilibrado e marcou a reação das chilenas. A disputa foi ponto a ponto até o final, mas Ortega e Vega foram mais eficientes nos momentos cruciais e, em um final apertado, venceram por 12 a 10 para empatar a partida.

3º SET

Embaladas pela vitória anterior, as chilenas voltaram mais confiantes. Elas conseguiram assumir a liderança pela primeira vez e, em outra parcial muito disputada, se mantiveram à frente para fechar em 11 a 9, virando o jogo para 2 a 1.

4º SET

Mostrando grande poder de reação, Bruna e Giulia Takahashi não se abateram. A dupla brasileira retomou o controle, voltou a jogar de forma agressiva e dominou o quarto set, assim como no início do jogo. Com um placar de 11 a 6, elas empataram o confronto em 2 a 2 e forçaram o emocionante set decisivo.

5º SET

O set final foi uma batalha épica e dramática. A liderança se alternou, com trocas de bola incríveis e chances para os dois lados. A disputa se estendeu muito além dos 11 pontos e, em um final emocionante, as chilenas levaram a melhor, vencendo por um placar de 17 a 15 para fechar a partida em 3 sets a 2.

Os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi venceram os chilenos Alfonso Olave e Sofia Vega, pelas oitavas de final do WTT Star Contender Foz do Iguaçu, nesta quinta-feira (31), por 3 sets a 0 (11/8, 11/8 e 11/7). O casal agora espera o vencedor do confronto entre os indianos Harmeet Desai e Yashaswini Ghorpade contra Oh Junsung, da Coreia do Sul, e Miyu Nagasaki, do Japão.

Hugo Calderano e Bruna Takahashi no WTT de Foz do Iguaçu (Foto: Divulgação / WTT)

