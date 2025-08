A atuação de Gabriel Bortoleto voltou a impressionar dentro e fora do paddock na corrida do GP da Hungria na manhã deste domingo (3). Além dos elogios recebidos pela Sauber, a votação do público elegeu o brasileiro como melhor piloto do dia entre todos do grid da F1 2025. O novato conquistou sua melhor posição de chegada com a sexta colocação, e somou mais oito pontos na Fórmula 1.

continua após a publicidade

➡️ Na estratégia, Norris faz brilhante atuação para vencer o GP da Hungria na F1

Quem não acompanhou a corrida neste domingo (3) pode achar estranho a eleição de Bortoleto como o piloto de destaque do dia. Apesar de conquistar apenas uma posição, em relação ao grid de largada, a atuação de ataque e defesa do brasileiro desde o apagar das luzes verdes foi impressionante. O novato realizou uma única parada e foi o suficiente para manter a boa posição, assim como os oito pontos a mais no Mundial de Pilotos.

Com a nova pontuação, o piloto da Sauber vai para os 14 pontos no campeonato, o que o tira da "vice-lanterna" do grid. Bortoleto ultrapassa Yuki Tsunoda e Oliver Bearman que contam com 10 e 8 pontos, respectivamente.

continua após a publicidade

Como foi a corrida de Bortoleto no GP da Hungria?

Gabriel Bortoleto terminou a classificação na sétima colocação, onde largou na corrida de domingo (3). O brasileiro superou seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que ficou na 18ª posição.

Bortoleto e Max Verstappen superaram com facilidade Lance Stroll para vencer uma posição cada um. Pouco tempo depois, Norris tomou de volta a posição de Alonso em quarto colocado, ficando ainda atrás de Russell.

continua após a publicidade

Forte atrás de Alonso, Bortoleto rodava mais rápido que o veterano da Aston Martin e mantinha a distância por menos de 1 segundo. Apesar disso, um problema pode atrapalhar a corrida do brasileiro. Segundo a FIA, parece que o novato - assim como Nico Hulkenberg - queimaram a saída com uma largada falsa.

Ainda na parte de cima da tabela, Verstappen se mantém na cola de Bortoleto pela segunda colocação. O holandês esteve a menos de 1 segundo por algumas voltas, mas problemas com os pneus parecem ter retardado o piloto da Red Bull. Com isso, a vantagem do brasileiro subiu para 1,3 segundos.

Verstappen decidiu ir para os boxes, e tudo indica que a estratégia seja tentar um undercut para cima de Bortoleto. O holandês colocou os pneus duros.

Bortoleto registrou um problema com a reposta do carro através do rádio. Apesar disso, se manteve fora dos boxes e aproveitou para subir uma posição com a ida de Russell para o pit stop, o que não durou. Após o retorno a pista, o britânico conseguiu uma limpa ultrapassagem para cima do brasileiro.

Na metade da prova, os pilotos Alonso, Bortoleto, Lawson, Stroll e Hamilton ainda não foram para os boxes. Entre os cinco, o canadense Lance foi o primeiro a parar para trocar os pneus, de médios para duros, seguido do companheiro de Aston Martin. Bortoleto e Lawson pararam apenas na 41ª volta.

De volta com foco para o Brasil, Bortoleto faz voltas com excelentes tempos e se mantém na cola de Alonso na luta pela quinta colocação. Os dois pilotos subiram uma posição com a ida de Verstappen para os boxes.

O aval para acelerar tudo foi dado para Bortoleto, na volta 60, para a disputa da quinta colocação contra Alonso. Apesar da liberdade, a experiência do veterano da Aston Martin acabou se sobressaindo nesse confronto. Eleito o melhor da corrida, Gabriel Bortoleto finalizou em sexta colocação, atrás apenas de Alonso e Leclerc, além do top-3. O brasileiro conquistou uma posição em relação a de largada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte