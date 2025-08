Hugo Calderano avançou para a final do WTT de Foz do Iguaçu, após vencer o sul-coreano Junsung por 3 sets a 0. Do outro lado da chave, o alemão Benedikt Duda derrotou o compatriota Dimitrij Ovtcharov pela mesma parcial e enfrentará o brasileiro na decisão. O duelo vai acontecer neste domingo (3), às 18h (de Brasília), no Rafain Convention Center. A partida terá transmissão do Sportv2 e do canal do youtube Cazé Tv. O Lance! te mostra como os dois chegam para o confronto!

Na semifinal do torneio, o brasileiro dominou o sul-coreano e não deu chances para o adversário. Em uma partida com superioridade técnica, Hugo derrotou Junsung por 3 sets a 0, com as parciais 11/5, 11/4 e 11/5. O número 3 do ranking mundial avança como favorito na final do WTT de Foz.

Além do favoritismo, o grande nome do Brasil no tênis de mesa chega na decisão com confiança, após conquistar o WTT de Buenos Aires há poucos dias. Calderano venceu o japonês Mizuki Oikawa por 3 sets a 2, na final da Argentina, no último domingo (27).

Do outro lado, Benedikt Duda também faz uma ótima campanha no WTT de Foz e chega forte para final. O alemão venceu a semi por 3 sets a 0, com as parciais de 11/7, 11/4 e 11/5. O canhoto é o número 12 do mundo e tenta repetir o feito na Macedônia, em junho.

No dia 15 de junho de 2025, Duda venceu o WTT da Escópia, no norte da Macedônia. O jogador garantiu a vitória contra Ruibo Wen por 4 sets a 2, com as parciais de 9/11, 11/6, 5/11, 13/11 e 11/6.

✅ FICHA TÉCNICA

Hugo Calderano x Benedikt Duda

Final — WTT Contender de Foz do Iguaçu

📆 Data e horário: domingo, dia 3 de agosto, 18h (de Brasília)

📍 Local: Foz do Iguaçu, no Brasil

👁️ Onde assistir: SporTV (TV Fechada e Globoplay), CazéTV (YouTube) e WTT (YouTube).

Calderano vence Junsung e avança apra a final do WTT de Foz. (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)

Veja como foi a semifinal de Hugo Calderano no WTT de Foz

A partida da WTT de Foz começou com intensidade de Calderano, que acumulou pontos em sequência e abriu 6x2 nos primeiros minutos. Na metade do set, Junsung tentou a reação e virou duas bolas em sequência. Com intensidade e técnica, o brasileiro não sentiu a pressão, voltou a pontuar com eficiência e garantiu a vitória da parcial por 11 a 5.

O segundo set mostrou a mesma trajetória do primeiro. Hugo foi superior nos primeiros minutos, não deu chances para o sul-coreano e abriu 4 a 0. Junsung converteu alguns pontos no meio da parcial, mas errou em momentos importantes. Calderano aproveitou a superioridade técnica e venceu o set por 11 a 4.

A terceira e última parcial começou equilibrada e os mesatenistas empataram em 2 a 2 nos primeiros minutos. Na sequência, Hugo aumentou a intensidade e conseguiu virar três pontos importantes para largar na frente. Junsung pediu tempo técnico, mas não foi o bastante para deter a força do brasileiro. Com alguns pontos alternados, Calderano levou o set com tranquilidade e venceu a partida por 11 a 5.