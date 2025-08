Atitude de Cristiano Ronaldo com funcionário repercute: ‘Diz muito’

Cristiano Ronaldo segue dando um show não só dentro das quatro linhas. Nesta sexta-feira (1), aniversário do cozinheiro do Al-Nassr, CR7 levou um bolo especial para o homem. Assim que viu o ídolo, o cozinheiro se debulhou em lágrimas e o vídeo viralizou nas redes sociais.

A última partida de Cristiano Ronaldo pelo Al-Nassr foi nesta quarta-feira (30), contra o Toulose, da França, em um amistoso. O craque marcou um dos gols da vitória por 2 a 1.

Apesar do desempenho se manter inabalável, o destaque das redes sociais foi para a atitude de Cristiano Ronaldo com o funcionário do clube. A reação do homem virou assunto. Veja abaixo.

Veja vídeo de Cristiano Ronaldo com funcionário do clube e reação da web

"O fato de o melhor atleta da história trazer um bolo de aniversário diz muito sobre a pessoa que ele é"

Gol de CR7 pelo Al-Nassr entra para a conta dos mil? Entenda

Cristiano Ronaldo anotou mais um gol com a camisa do Al-Nassr nesta quarta-feira (30). O astro marcou um dos tentos da vitória dos Cavaleiros de Najd sobre o Toulouse por 2 a 1, em amistoso realizado na Áustria, e segue em busca da marca de mil bolas na rede.

Apesar do claro objetivo para a reta final de sua carreira, Ronaldo não verá a marca atual crescer. O craque tem por meta os mil gols oficiais, o que implica na exclusão dos gols realizados em amistosos e partidas tidas como extraoficiais.

Atualmente, Ronaldo tem 938 gols em sua conta, restando 62 para o tão aguardado objetivo. A corrida, além dos tentos, é contra o tempo, já que o astro completou 40 anos em fevereiro e já há grandes conversas sobre uma aposentadoria em um futuro próximo.

Apesar da idade, os números continuam seguindo a média de elevação apresentada durante seu auge. Em 2024/25, foram 35 gols em 41 jogos. Resta apenas um para o alcance de outra meta: o centésimo com a camisa do Al-Nassr, que deve acontecer na parte inicial da temporada na Arábia Saudita.