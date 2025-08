Após a derrota por 3 sets a 0 para a Polônia, que tirou o Brasil da final da Liga das Nações neste sábado (2), um dos líderes da equipe deu um diagnóstico preciso sobre o que aconteceu em quadra. O ponteiro Lucarelli analisou a derrota da Seleção Brasileira masculina de vôlei e abriu o jogo sobre os erros que, segundo ele, comprometeram o resultado na semifinal.

'Pecamos bastante': o lamento com os erros de ataque

Para Lucarelli, a chave do jogo esteve no primeiro set, quando o Brasil teve várias oportunidades de fechar a parcial, mas não conseguiu por conta da ineficiência ofensiva.

— Principalmente no primeiro set, a gente teve várias oportunidades e acabou pecando bastante. Acho que foi um número alto de erros de ataque e de bloqueio, e isso acabou comprometendo — analisou o ponteiro. — O nosso lado tinha que ter sido um pouco melhor nessa parte do ataque.

Elogios ao sistema de saque e defesa

Apesar da autocrítica ao sistema ofensivo, o jogador fez questão de ressaltar os pontos positivos da equipe na partida.

— A gente conseguiu jogar muito bem no nosso saque e defesa. Acho que na parte de saque e defesa a gente tem jogado muito bem o campeonato inteiro e hoje não foi diferente — afirmou Lucarelli, que acredita que o sistema defensivo brasileiro conseguiu neutralizar a maior parte do time polonês. — Acho que o único cara que conseguiu realmente ter um aproveitamento muito grande foi o oposto deles.

A lição para a disputa do bronze

Com pouco tempo para se lamentar, o ponteiro já mira a disputa do terceiro lugar neste domingo, contra a Eslovênia, e afirma que o time precisa aprender com os erros para não "dar pontos de graça" ao adversário.

— Agora a gente já entendeu e já sabe. Infelizmente não foi o suficiente hoje, mas amanhã, para a disputa do terceiro lugar, com certeza a gente tem que entrar com essa mentalidade, já sabendo que nesse fundamento [defesa] a gente tem ido muito bem, e temos que melhorar o outro. E não dar pontos de graça — concluiu.