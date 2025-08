Na noite de sexta-feira (1), Hugo Calderano venceu o alemão Wim Verdonschot por 3 sets a 1 e se classificou para as oitavas de final do WTT Star Contender de Foz do Iguaçu. A vitória na 2ª fase da competição garantiu também um bônus financeiro para o brasileiro, que mira o quinto título em sequência.

Calderano volta a jogar logo mais, às 12h20 deste sábado (2), contra o o chinês Yu-an Chang, que vem de vitória sobre o alemão Andre Bertelsmeier, por 3 a 0. O duelo pode dar uma vaga ao brasileiro nas quartas de final e aumentará o faturamento do mesa-tenista.

Pelo jogo da segunda fase, o prêmio recebido ainda não é extremamente relevante. Hugo Calderano ganhou US$ 1.100 com a classificação, o que corresponde a R$ 6,12 mil na cotação atual. Esse foi o primeiro jogo do atleta no campeonato, já que não disputou a primeira fase do torneio. Nesta etapa brasileira, o WTT distribuirá a maior premiação da história.

Segundo divulgou a organização do campeonato, serão distribuídos US$ 300 mil em premiação para todos os atletas, o que corresponde a pouco mais de R$ 1,6 milhão na cotação atualizada. O valor é um recorde e bem superior ao que foi investido no WTT Contender de 2024, que pagou 80 mil dólares.

Premiação da segunda fase do WTT

Logo mais, caso garanta o avanço no mata-mata, Hugo Calderano fatura mais US$ 1.500, ou R$ 8,35 mil na cotação atual. No total, a campanha vitoriosa pagará até US$ 27 mil, número que pode variar a depender de qual fase o atleta entrou. No caso do brasileiro, será de pouco mais de US$ 26 mi dólares, já que não entrou na primeira fase.

Calderano se classificou para as oitavas de final do WTT de Foz do Iguaçu. (Foto: Abelardo Mendes Jr / Calderano TM)

Premiação Calderano e Takahashi

Na sexta, a dupla brasileira Hugo Calderano e Bruna Takahashi caíram para Junsung Oh, da Coreia do Sul, e Miyu Nagasaki, do Japão, por 3 sets a 2. Na modalidade de dupla mista, o WTT tem um chaveamento mais curto, começando nas oitavas de final.

Pela participação no campeonato, Calderano Takahashi garantiram US$ 650, o que corresponde a R$ 3,61 mil na cotação atual. Porém, a vaga nas quartas aumentou o valor arrecadado pela dupla brasileira. Após eliminarem a dupla do Chile, Hugo Calderano e Bruna Takahashi garantiram mais US$ 1.200, ou R$ 6,68 mil, de bônus financeiro. No total, a dupla que for campeã leva para casa US$ 5.500, ou R$ R$ 30,6 mil.