O Lance! prepara a estreia de um programa para a próxima quinta-feira (28): o “Heróis Olímpicos”. A nova atração é composta por entrevistas especiais e exclusivas com grandes destaques do esporte olímpico brasileiro. Os entrevistados poderão contar as suas trajetórias na carreira, as maiores inspirações e objetivos, além de falar a expectativa para competições importantes que estão a caminho, como os Jogos Pan-Americanos, em outubro, e as Olimpíadas de Paris, no ano que vem.