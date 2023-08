O jogador de badminton Ygor Coelho é o segundo entrevistado da série "Chamada Olímpica". A atração é fruto da parceria entre o Lance! e o Comitê Olímpico do Brasil (COB): o Lance! Olímpico. Na entrevista, o atleta fala sobre o início na modalidade através do projeto social do pai, comemora a realização de um sonho ao disputar as Olimpíadas e conta a expectativa para os Jogos Pan-Americanos deste ano. Assista ao vídeo completo acima.