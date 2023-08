A surfista Sophia Medina, de 18 anos, é a primeira entrevistada da série "Chamada Olímpica". A atração é fruto da parceria entre o Lance! e o Comitê Olímpico do Brasil (COB): o Lance! Olímpico. Na entrevista, a jovem atleta fala sobre os primeiros passos no cenário mundial da modalidade, a relação com o irmão Gabriel Medina e muito mais. Assista ao vídeo completo acima.