Os nadadores paralímpicos Gabriel Bandeira, consagrado na modalidade, e Samuka, um dos grandes prodígios brasileiros, são os entrevistados do terceiro episódio da série "Chamada Olímpica". A atração é fruto da parceria entre o Lance! e o Comitê Olímpico do Brasil (COB): o Lance! Olímpico. Durante a conversa, os paratletas repassam toda a trajetória na natação paralímpica e comentam os próximos objetivos no esporte. Assista completo acima.