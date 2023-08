– Eu acompanho muito a Tati, ela está representando a gente muito bem, agora representa o Brasil. Ter alguém na elite e poder ver a nossa bandeira dá orgulho e motiva a gente a chegar lá também. Eu tenho contato com ela, sempre acompanhei nas redes sociais. Às vezes, a gente se encontra em algum lugar do mundo e converso com ela, é super simpática. Aprendo com ela de longe ou de perto, é uma guerreira, uma competidora. Ela cresceu no Havaí, mas mostra a garra brasileira. Tenho muito respeito – falou.