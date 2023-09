O quarto episódio da série "Chamada Olímpica" - fruto da parceria entre o Lance! e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) - está no ar. Dessa vez, a convidada é Bruna Takahashi, a mesatenista brasileira mais bem colocada no ranking mundial feminino. Na entrevista, ela repassa a trajetória no tênis de mesa, manifesta o desejo de inspirar outras meninas e muito mais. Acima, assista ao programa completo.