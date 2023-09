A brasileira Laura Amaro terminou em 5º na categoria 81 kg do Mundial de Levantamento de Peso, realizado nesta sexta-feira (15), em Riad, na Arábia Saudita. A atleta levantou 108 kg no arranco e 133 kg no arremesso, somando 241 kg. As chinesas Xiaomei Liang e Zhouyu Wang ficaram, respectivamente, com o ouro e a prata. A australiana Eileen Floanna Maria Cikamatana conquistou o bronze.