A Fórmula 1 está de volta, desta vez em Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos, as provas serão realizadas nos dias 17 e 19. Após um final de semana com sprint em Interlagos, a “Cidade Proibida” volta com a programação normal, com sexta-feira de treinos, sábado a classificação e domingo, corrida. A prova principal será transmitida pela “Band”.