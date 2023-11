Com final emocionante e disputado até o final, Verstappen venceu o Grande Prêmio de São Paulo de forma tranquila, neste domingo (5), no Autódromo de Interlagos. A emoção nas últimas voltas ficou com a linda disputa entre Pérez e Alonso, em que nas últimas voltas protagonizaram um belo duelo pelo terceiro lugar, em que o piloto espanhol ficou com o lugar no pódio. Lando Norris ficou com o segundo lugar e com a melhor volta.