E o grande momento da corrida foi bem no finalzinho, a luta pelo 3º lugar. Embalado pela força da Red Bull, Perez chegou em Alonso, para superá-lo na penúltima volta, valendo-se do DRS. O espanhol veio babando para dar o troco e, na última volta, mostrou-lhe o cabo do punhal na reta principal, deixando, todavia, para executar uma ultrapassagem perfeita ao final da reta oposta, recuperando a posição. Assim que chegaram na derradeira subida para a principal Checo despejou potência em seu motor Honda, abrindo a asa móvel e partindo para outra ultrapassagem. Cruzaram a linha de chegada lado a lado, com o espanhol segurando o 3º lugar no photochart . Na entrevista no cercadinho, Alonso, bem humorado, contou que falou para Perez não fazer ele se emocionar assim novamente, porque ele já não é mais garoto…