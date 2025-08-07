Nesta quinta-feira (7), às 20h15 (de Brasília), no Ginásio do Tarumã, em Curitiba, Paraná e Criciúma medem forças em partida válida pela nona semana do Campeonato Brasileiro de Futsal. Enquanto os donos da casa estão em quinto, com 11 pontos, os visitantes, já classificados, aparecem em terceiro, com 14, pelo Grupo B. O duelo terá transmissão do canal do Lance! no YouTube.

Paraná 2x0 Criciúma - Campeonato Brasileiro de Futsal

⚽ FINAL DO PRIMEIRO TEMPO! Com gols de Simon (contra) e Vini, o Paraná vai derrotando o Criciúma por 2 a 0.

⚽ GOL DO PARANÁ! Vini aproveita erro na saída de bola do goleiro Renan e amplia a vantagem para o Tricolor!

⚽GOL DO PARANÁ! Em escanteio batido por Marquinhos, Simon desvia contra o próprio gol e abre o placar para o Tricolor!

⚽ NA TRAVE! Pedrinho, do Criciúma, chuta de fora da área, mas acerta o poste direito do goleiro Vinícius Vargas. Segue 0 a 0.

⚽ Criciúma começa melhor, mas sem conseguir abrir o placar.

⚽ Começa a partida!

⚽ Equipes em quadra!

Paraná x Criciúma

Com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, a equipe catarinense, treinada por Alexandre Verdieri, estará desfalcada do pivô Caio, artilheiro do elenco com cinco gols, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O comandante da equipe, que vem de empate com o Sport, acredita em uma partida diferente nesta quinta:



- A gente tem que virar a chave, porque jogar contra time do Nordeste é um modelo de jogo diferente, e agora viemos para um time que tem uma competição forte também, de camisa e que certamente terá um ginásio cheio o apoiando, mas precisamos fazer esses três pontos e continuar na parte de cima da tabela - disse Verdieri.

Paraná está na quinta colocação do Grupo B do Campeonato Brasileiro de Futsal (Foto: Isaque Augusto)

Do outro lado, os donos da casa, com uma partida a menos, ainda buscam a vaga à próxima fase. Para isso, precisa de apenas uma vitória para chegar aos 14 pontos e se consolidar entre os oito primeiros. Um dos destaques do time é Vini, artilheiro da equipe com cinco gols.

Um dos trunfos do time é o ala Chamon, que espera o apoio dos torcedores na partida desta quinta-feira:

Na segunda-feira (4), nas redes sociais, o ala celebrou a vitória, por 5 a 4, sobre Palmas, pela Série Prata do Paranaense:

'Virada na raça! Valeu, torcida, por estar com a gente até o fim'.

O time do Criciúma, já classificado no Brasileiro de Futsal (Foto: Reprodução)

Campeonato Brasileiro de Futsal

O torneio reúne 22 times, divididos em dois grupos (A e B). Na fase inicial, as equipes duelam dentro de suas chaves em turno único. Os oito melhores colocados de cada grupo avançam às oitavas de final, que serão disputadas em sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta.

A classificação do Grupo B do Brasileiro de Futsal (Foto: Reprodução)

