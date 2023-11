Entenda como GP da Fórmula 1 gerou impacto de R$ 1,64 bilhão na economia de São Paulo

O Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 2023, realizado no Autódromo de Interlagos no início de novembro, se destacou para além da velocidade e das manobras dos pilotos. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas (FGV) apontou que o evento bateu recorde de público e movimentação financeira.



De acordo com o estudo, que foi realizado a partir de informações da Secretaria Municipal de Turismo, a etapa brasileira da F1 contou com a presença de 267 mil pessoas e teve um impacto econômico superior a R$ 1,6 bilhão - um aumento de 12,9% em relação a 2022.



