Seleção de ginástica rítmica anuncia treino gratuito ao público no Rio

Em preparação para o Mundial de Ginástica Rítmica, o conjunto da Seleção Brasileira fará um treino aberto e gratuito para o público. O treinamento será na Arena Carioca 2, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, mesmo local do Mundial, neste sábado (9). A sessão se inicia às 14h (de Brasília) e as atletas darão um gostinho do que irão apresentar daqui a duas semanas.

Conquistando resultados inéditos neste ano, a equipe terá o primeiro grande contato com o público brasileiro. A Seleção chega ao mundial em casa brigando entre as favoritas. A apresentação do conjunto misto é embalado ao som de "Evidências", "Aquarela do Brasil" e muitos outros ritmos da cultura brasileira.

O treino aberto não precisa de reserva prévia de ingressos, basta chegar na Arena Carioca 2 (Parque Olímpico), na Avenida Abelardo Bueno, na Barra Olímpica.

Brasil é medalha de ouro Geral na Copa do Mundo de GInástica Ritmica em Milão (foto: André Menezes/CBG)

Além do Mundial, entre 20 e 24 de agosto, o Brasil também sediará grandes competições da ginástica na próxima temporada. Em junho, o país foi confirmado como sede dos Campeonatos Pan-Americanos Adulto e Juvenil de Ginástica Artística e Rítmica, além do Pan de Ginástica Aeróbica de 2026.

Brasil vive grande fase na ginástica rítmica

A ginástica rítmica brasileira vive grande fase no ano pós-olímpico. Na abertura da temporada, a Seleção de conjunto teve 100% de aproveitamento na etapa de Portimão da Copa do Mundo, em maio, quando conquistou os três ouros possíveis: na classificação geral, na série de fitas e série mista.

No início de junho, o Brasil repetiu o feito no Pan-Americano de Ginástica Rítmica com um time B, formado por atletas com média de 17 anos. Mais uma vez, o conjunto brasileiro foi o melhor em todas as provas possíveis e voltou para casa com três medalhas de ouro.