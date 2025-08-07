Bernardinho pré-seleciona equipe para Mundial de Vôlei masculino

O técnico da Seleção Brasileira de vôlei masculino fez a pré-seleção dos atletas que representarão a equipe no Mundial de Seleções, nas Filipinas. Ao total, foram 24 atletas na primeira lista divulgada pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB) nesta quinta-feira (7). Nomes que entraram em ação na Liga das Nações (VNL) foram incluídos.

Quando estiver mais próximo do Mundial, Bernardinho precisará descartar 10 jogadores da lista e inscrever apenas 14 na competição. Dos atletas que efetivamente irão disputar, todos devem ser oriundos dessa lista preliminar.

Brasil e Eslovênia se enfrentaram pelo terceiro lugar da VNL 2025 (Foto: Divulgação/Volleyball World)

Atletas pré-selecionados para o Mundial de Vôlei masculino

Levantadores

Resley

Matheus G.

Fernando

Opostos

Alan

Sabino

Samuel

Chizoba

Darlan

Ponteiros

Paulo

Adriano

Honorato

Maicon

Lucarelli

Arthur

L. Bergmann

Centrais

Pietro

Matheus

Geovane

Judson

Thiery

Flavio

Voss

Líberos

Maique

Alexandre

Técnico

Bernardo Rocha De Rezende

Mundial de Vôlei

O próximo desafio da Seleção Brasileira é o Mundial de Vôlei, que acontece entre os dias 12 e 28 de setembro, em Manila, nas Filipinas. O Brasil estreia no dia 14 contra a China, e integra o Grupo H na primeira fase, que ainda terá República Tcheca e Sérvia. Já a Polônia, atual líder do ranking mundial, integra o Grupo B, ao lado de Holanda, Qatar e Romênia.

