Bernardinho pré-seleciona equipe para Mundial de Vôlei masculino
Técnico escolheu 24 jogadores
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico da Seleção Brasileira de vôlei masculino fez a pré-seleção dos atletas que representarão a equipe no Mundial de Seleções, nas Filipinas. Ao total, foram 24 atletas na primeira lista divulgada pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB) nesta quinta-feira (7). Nomes que entraram em ação na Liga das Nações (VNL) foram incluídos.
Relacionadas
- Onde Assistir
Brasil e Chile no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino: onde assistir e horário
Onde Assistir07/08/2025
- Mais Esportes
Mundial Sub-21 de Vôlei: agenda de jogos e destaques da Seleção feminina
Mais Esportes06/08/2025
- Mais Esportes
Técnico de seleção coloca Brasil entre os favoritos no Mundial de Vôlei
Mais Esportes06/08/2025
➡️ Técnico de seleção coloca Brasil entre os favoritos no Mundial de Vôlei
Quando estiver mais próximo do Mundial, Bernardinho precisará descartar 10 jogadores da lista e inscrever apenas 14 na competição. Dos atletas que efetivamente irão disputar, todos devem ser oriundos dessa lista preliminar.
Atletas pré-selecionados para o Mundial de Vôlei masculino
Levantadores
- Resley
- Matheus G.
- Fernando
Opostos
- Alan
- Sabino
- Samuel
- Chizoba
- Darlan
Ponteiros
- Paulo
- Adriano
- Honorato
- Maicon
- Lucarelli
- Arthur
- L. Bergmann
Centrais
- Pietro
- Matheus
- Geovane
- Judson
- Thiery
- Flavio
- Voss
Líberos
- Maique
- Alexandre
Técnico
- Bernardo Rocha De Rezende
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Mundial de Vôlei
O próximo desafio da Seleção Brasileira é o Mundial de Vôlei, que acontece entre os dias 12 e 28 de setembro, em Manila, nas Filipinas. O Brasil estreia no dia 14 contra a China, e integra o Grupo H na primeira fase, que ainda terá República Tcheca e Sérvia. Já a Polônia, atual líder do ranking mundial, integra o Grupo B, ao lado de Holanda, Qatar e Romênia.
Todos os campeões
- 2022: Itália (1º), Polônia (2º), Brasil (3º)
- 2018: Polônia (1º), Brasil (2º), Estados Unidos (3º)
- 2014: Polônia (1º), Brasil (2º), Alemanha (3º)
- 2010: Brasil (1º), Cuba (2º), Sérvia (3º)
- 2006: Brasil (1º), Polônia (2º), Bulgária (3º)
- 2002: Brasil (1º), Rússia (2º), França (3º)
- 1998: Itália (1º), Iugoslávia (2º), Cuba (3º)
- 1994: Itália (1º), Holanda (2º), Estados Unidos (3º)
- 1990: Itália (1º), Cuba (2º), União Soviética (3º)
- 1986: Estados Unidos (1º), União Soviética (2º), Bulgária (3º)
- 1982: União Soviética (1º), Brasil (2º), Argentina (3º)
- 1978: União Soviética (1º), Itália (2º), Cuba (3º)
- 1974: Polônia (1º), União Soviética (2º), Japão (3º)
- 1970: Alemanha Oriental (1º), Bulgária (2º), Japão (3º)
- 1966: Tchecoslováquia (1º), Romênia (2º), União Soviética (3º)
- 1962: União Soviética (1º), Tchecoslováquia (2º), Romênia (3º)
- 1960: União Soviética (1º), Tchecoslováquia (2º), Romênia (3º)
- 1956: Tchecoslováquia (1º), Romênia (2º), União Soviética (3º)
- 1952: União Soviética (1º), Tchecoslováquia (2º), Bulgária (3º)
- 1949: União Soviética (1º), Tchecoslováquia (2º), Bulgária (3º)
- Matéria
- Mais Notícias