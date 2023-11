A ação de pista começou na sexta, uma vez que sábado é dia de sprint. No único treino livre, as Ferrari fizeram as primeiras posições, mas não havia muito mérito nisso: a Red Bull estava tão confiante que sequer usou pneus médios. Iniciada a classificação, Verstappen confirmou que sobrava. Enquanto isso Perez foi apenas o 13º no Q1, flertando com o vexame.