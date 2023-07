A temporada da Fórmula 1 que começou no Bahrein no início de março, segue à todo o vapor. Como no último ano, os dois pilotos da Red bull, Max Verstappen e Sergio Perez, continuam liderando as primeiras colocações da classificação de pilotos. Já na Mercedes, equipe dominante da última década, Lewis Hamilton e George Russell estão na quarta e sexta posição, respectivamente.