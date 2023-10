O rapper Bad Bunny lançou nesta sexta-feira (13) o álbum "Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana", o sétimo na discografia do porto-riquenho que é um fenômeno na América Latina. Mas um fato curioso que chamou a atenção dos ouvintes do disco foram as diversas referências à Fórmula 1, com direito a menção de um ídolo brasileiro e também à Lionel Messi, jogador do Inter Miami.