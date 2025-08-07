Brasileiro de Futsal: Criciúma quer virar a chave contra o Paraná

Nesta quinta-feira (7), às 20h15 (de Brasília), no Ginásio do Tarumã, Paraná e Criciúma medem forças em uma das partidas válidas pela nona semana do Campeonato Brasileiro de Futsal. Enquanto os donos da casa estão em quinto, com 11 pontos, os visitantes, já classificados, aparecem em terceiro, com 14, pelo Grupo B. O duelo terá transmissão do YouTube do Lance!.

Paraná x Criciúma - Campeonato Brasileiro de Futsal



Com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, a equipe catarinense, treinada por Alexandre Verdieri, estará desfalcada do pivô Caio, artilheiro da elenco com cinco gols, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O comandante da equipe, que vem de empate com o Sport, acredita em uma partida diferente nesta quinta:



- A gente tem que virar a chave, porque jogar contra time do Nordeste é um modelo de jogo diferente, e agora viemos para um time que tem uma competição forte também, de camisa e que certamente terá um ginásio cheio o apoiando, mas precisamos fazer esses três pontos e continuar na parte de cima da tabela - disse Verdieri.





Do outro lado, os donos da casa, com uma partida a menos, ainda buscam a vaga à próxima fase. Para isso, precisa de apenas uma vitória para chegar aos 14 pontos e se consolidar entre os oito primeiros. Um dos destaques do time é Vini, artilheiro da equipe com cinco gols.

Um dos trunfos do time é o ala Chamon, que espera o apoio dos torcedores na partida desta quinta-feira:

Na segunda, nas redes sociais, o ala celebrou a vitória, por 5 a 4, sobre Palmas, pela Série Prata do Paranaense:

'Virada na raça! Valeu, torcida, por estar com a gente até o fim'.



A classificação do Brasileiro de Futsal (Reprodução)

O torneio reúne 22 times, divididos em dois grupos (A e B). Na fase inicial, as equipes duelam dentro de suas chaves em turno único. Os oito melhores colocados de cada grupo avançam às oitavas de final, que serão disputadas em sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta.

