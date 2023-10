+Mesmo negando ter recebido propostas, Hamilton revela conversas com Ferrari



Aposentado desde o término da última temporada, Vettel conquistou quatro troféus ao longo da carreira. O alemão rivalizou com o heptacampeão Lewis Hamilton, mas dominou o cenário do automobilismo por quatro anos consecutivos. Vettel divide o posto de tetracampeão com Alan Proist, lenda do esporte e grande rival de Ayrton Senna.



O piloto brasileiro é tricampeão ao lado do compatriota Nelson Piquet, do australiano Jack Brabham, o bretão Jackie Stewart, e o austríaco Niki Lauda. Ayrton Senna poderia ter conquistado mais troféus, mas morreu em um acidente durante o GP de San Marino, em 1994.