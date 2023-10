É TRI! Max Verstappen conquistou o tão esperado tricampeonato mundial de Fórmula 1 na tarde deste sábado, na corrida sprint do GP do Qatar, no Circuito Internacional de Lusail. Com a batida de seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez, o holandês fez o dever de casa e emplacou o seu terceiro título mundial na carreira, chegando na segunda colocação. A dupla da McLaren fez bonito, com Oscar Piastri em primeiro e Lando Norris em segundo.