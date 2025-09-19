Goleira brilha, e Mato Grosso vai ao pódio dos Jogos da Juventude

Reflexo, coragem e agilidade são atributos indispensáveis para uma goleira se destacar no futsal. E, nos Jogos da Juventude, em Brasília, não faltaram bons exemplos nessa posição. Nesta sexta-feira (19), no encerramento da modalidade, Thais Budzinski, de 17 anos, fez ótimas defesas na vitória de Mato Grosso sobre o Acre, por 6 a 3, na disputa do terceiro lugar da segunda divisão.

- É uma sensação muito boa pra mim e pra todas as meninas saber que o esforço valeu a pena. Minha família passa por muita coisa para eu estar aqui - celebrou Thais, que nasceu na cidade de Canarana, depois se mudou para Querência, até que foi convidada para participar do projeto Pés de Ouro, em Várzea Grande, onde mora atualmente.



Nesta sexta, a goleira chegou a defender um pênalti na etapa final. Mas essa nem foi a que mais lhe exigiu.

- Não contei quantas defesas fiz, mas a mais difícil foi uma com reflexo maior em um contra-ataque, a menina chegou de frente comigo, chutou forte, e consegui tirar com a mão.

Thais comemora um dos gols do Mato Grosso (Foto: Gustavo Loio/Lance)





Thais começou a jogar aos 10 anos, na cidade onde nasceu. E, de lá pra cá, vem colecionando conquistas. Antes dos Jogos da Juventude, venceu a Taça Brasil Sub-17, com a camisa da Associação Pés de Ouro, em maio. Ano passado, ganhou a Taça Mato Grosso Sub-17.



Foi a segunda e última participação da goleira de Mato Grosso na principal competição multiesportiva do país para estudantes até os 17 anos. Fã de Higuita, da seleção brasileira, em 2024, Thais ajudou seu estado a vencer a terceira divisão.

Acre caiu de pé nos Jogos da Juventude

De acordo com o coordenador do futsal do Acre, 'é um quarto lugar muito honroso, caímos de pé. Essa equipe é da zona rural do município de Cruzeiro do Sul, em torno de 700 km da capital'.

Leandro Souza, técnico do Acre, exaltou todo o esforço feito pelo time para chegar aos Jogos da Juventude:

- Pra falar da nossa campanha precisamos voltar a março deste ano. A gente não tem quadra, espaço para treinar esportes, somos a única escola do ensino médio na BR 364 próxima ao município de Santa Luzia. A gente foi campeão rural, depois municipal, regional e estadual. Foi nosso primeiro ano nos Jogos da Juventude. Quando você vê os talentos que a gente trouxe, estamos em pé de igualdade. De onde saímos, a gente é vitorioso. Temos duas atletas, a Marina e a Jaqueline, que são de Porto Alto, que precisam de mais de 12 horas de barco para chegar em Cruzeiro. Elas estão fora de casa há mais de um mês. Treinamos oito dias antes do torneio. Avaliando todo esse contexto, somos vitoriosos com o quarto lugar do país, a medalha é um detalhe. Agradeço à minha equipe e todos que nos apoiaram a chegar até aqui.

Rhauany fez o gol do título do Mato Grosso do Sul na segunda divisão (Foto: Washington Alves/COB)

Os destaques do futsal feminino

Primeira Divisão

Final: Paraná 5 x 1 Maranhão

3º Lugar: Santa Catarina 2 x 0 Minas Gerais

Segunda Divisão

Final: Mato Grosso do Sul 5 x 4 Pernambuco

3º Lugar: Mato Grosso 6 x 3 Acre

Terceira Divisão

Final: Pará 5 x 4 São Paulo

3º Lugar: Amazonas 13 x 1 Piauí

