Nos Jogos da Juventude, Janeth Arcain relembra vivência na Rio-2016

Desde que chegou a Brasília, no início da semana, Janeth Arcain não tem economizado sorrisos e fotos com os fãs nos Jogos da Juventude. Uma das maiores estrelas do basquete brasileiro de todos os tempos, a ex-jogadora é uma das embaixadoras da competição, que vai até o próximo dia 25.

A pedido do Lance!, esse grande nome do basquete do país relembrou uma experiência marcante fora das quadras, na Olimpíada Rio-2016.



- Fui prefeita da Vila Olímpica. Toda experiência, vivência em relação a torneios internacionais é algo extraordinário. Ter feito parte do contexto todo dos Jogos de 2016 foi algo magnífico, também fui embaixadora da candidatura do Brasil.

Numa comparação sobre a experiência em Brasília, Janeth, que é palestrante e tem um projeto social há mais de 23 anos, respondeu:

- São contextos momentos e vivências diferentes. Aqui nos Jogos da Juventude, é como se eles vivenciassem um mini pan-americano, um mini Jogos Olímpicos, uma vivência muito bacana, interessante, espero que eles levem para a vida deles. E que alguns e algumas saiam representando o nosso país futuramente.

Elogios ao nível dos Jogos da Juventude

Na conversa com a imprensa, a estrela da seleção brasileira, contemporânea de nomes como Hortência e Magic Paula, celebrou o fato de acompanhar de perto o maior evento multiesportivo do país para atletas de até 17 anos.

- É uma felicidade estar aqui, um torneio tão importante. A gente vê vários atletas, no masculino e feminino, com potencial. Os Jogos da Juventude servem para isso: para esses jovens poderem ter alicerçada essa experiência para que, algum dia, alcancem seus sonhos.

Campeã mundial, duas vezes medalhista olímpica, tetracampeã da WNBA e Hall da Fama da Fiba e , Janeth tem retribuído os carinhos recebidos não só de atletas, mas por integrantes das mais variadas delegações e modalidades. A edição deste ano conta com um recorde de 4.700 atletas de 27 estados, disputando 20 modalidades.

- Eles olham nas redes sociais o que a gente fez pelo nosso país. De certa forma, quando estão dentro de quadra eles se soltam muito. Fora delas eles são tímidos (risos). Tiramos fotos, mas não perguntam muita coisa. O que temos que passar para eles é: vá atrás dos sonhos, conquiste esses sonhos com muita dedicação, disciplina.

* O repórter viaja a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)