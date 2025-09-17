Irmão de Cleópatra, Tutankamon é puro carisma nos Jogos da Juventude

Entre os muitos atletas internacionais dos Jogos da Juventude, em Brasília, Tutankamon Ramisés de Souza por incrível que pareça, não é um deles. O jovem, de 14 anos, cujo nome homenageia o famoso faraó egípcio, representou Pernambuco, seu estado natal, no remo virtual. A modalidade foi uma das novidades da edição de 2025 do maior evento multiesportivo para estudantes de até 17 anos do Brasil.

Na verdade, o recifense é da segunda geração de sua família a homenagear a celebridade do Egito. Afinal, ele é filho de Faraoo de Souza e irmão de Faraoo de Souza Filho. E como teve início essa sequência 'faraônica'?

- Meu avô foi conhecer o Egito e ficou com o nome do faraó na cabeça. Quando teve meu pai, colocou o nome nele. Meu pai gostou da história e quis passar para as próximas gerações. Aí vieram Cleópatra, Radamés, Amaterasu, meus irmãos mais velhos, do primeiro casamento. Depois vieram Faraoo (Filho), eu, Tutankamom, e Akenatom, meu irmão mais novo, do segundo casamento - diverte-se ao explicar.

Com o sonho de se tornar atleta olímpico, como muitos que já passaram pelos Jogos da Juventude, Tutankamon diz gostar do nome. Mas faz um alerta:

- Acho único. A pessoa nem pode fazer nada de errado, né? Porque Tutankamom é um nome marcante (risos). Acho muito representativo, pois foi um faraó egípcio muito conhecido antes de Cristo e até hoje as pessoas lembram dele pela sua tumba, sua múmia. Vejo vídeos, mas ainda não conheci o Egito. Quando crescer, pretendo ir lá.

Fama nos Jogos da Juventude

Nos Jogos da Juventude, organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil, como não poderia deixar de ser, o carismático atleta pernambucano fez sucesso:

- A maioria do pessoal do remo já me conhece, por estarmos nas competições da modalidade. Mas foi muito legal ter outros atletas de outros esportes vindo aqui me conhecer porque escutaram falar do meu nome. Troquei ideia com o pessoal do futsal, do basquete, do wrestling. Virei famoso (risos) - conta Tutankamon.

Filho de Faraoo tinha medo de rio

O pai de Tutankamon e seu irmão são ex-atletas da modalidade, o que motivou seu início no remo. O jovem atleta de Pernambuco começou no remo aos 11 anos, no Rio Capibaribe, defendendo as cores do Sport, um dos mais tradicionais de futebol da capital.

Passado o medo inicial de entrar no rio, o filho de Faraoo logo se encantou pelo esporte:

- No primeiro momento eu não queria ir para o remo, pensava que ia cair no rio, que os jacarés iriam me pegar (risos). Mas aí fui fazendo por hobby, três vezes na semana, e gostei. Agora estou aqui, competindo, treinando firme e seguindo na carreira.

* O repórter viaja a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)