Lionel Messi, de Alagoas, não é só mais um Silva nos Jogos da Juventude

Entre todos os atletas de Alagoas nos Jogos da Juventude, em Brasília, pelo menos um deles tem nome e sobrenome de craque. Nesta segunda-feira (15), Lionel Messi Souza Vieira Silva, de 17 anos, estreou com vitória no vôlei de praia.

Natural de São José da Tapera, município alagoano com pouco mais de 30 mil habitantes (IBGE 2022), Lionel carrega não só o nome do craque argentino, mas também os sobrenomes da conterrânea Marta, a maior jogadora do futebol feminino de todos os tempos.

- Meu pai é fã de futebol e do Messi e quis colocar o nome. Mas no fim das contas, o que a gente tem em comum é só a vontade de vencer - se diverte Lionel, ao contar.

A modalidade esteve no caminho, assim como outros esportes, mas foi o vôlei que encontrou espaço definitivo no coração do alagoano.

- Eu não sabia jogar bola, mas gostava de praticar. Só não tinha encontrado algo que me identificasse. No vôlei eu me achei, comecei a treinar e hoje estou aqui - recorda.

Messi começa com o pé direito

Defendendo Alagoas, Lionel Messi e Henrique Canieri começaram a caminhada em Brasília com o pé direito. A dupla estreou nos Jogos da Juventude, que são organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil vencendo a equipe do Amapá por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/10.

- Formamos a dupla no final de 2024. Treinamos bastante e conquistamos a etapa estadual em Alagoas. Agora estamos aqui, realizando esse sonho de representar o nosso estado - disse Henrique, parceiro do homônimo de um dos maiores astros do futebol mundial.

Definitivamente, Lionel Messi não é só mais um Silva, como dizia um famoso funk carioca, nos Jogos da Juventude.

* O repórter viaja a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)