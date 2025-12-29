Flamengo supera início fraco e domina Botafogo no NBB
Clássico foi no Maracanãzinho
Após superar o Vasco, o Flamengo reforça novamente a superioridade no Rio de Janeiro ao dominar o Botafogo nesta segunda-feira (29). O "Clássico da Rivalidade" agitou a noite no Maracanãzinho para fechar com chave de ouro o ano de 2025 para os fãs rubro-negros. A vitória foi confirmada por 104 a 71 para os donos da casa, que voltaram a colar na liderança do NBB.
Como foi Flamengo e Botafogo no NBB?
Embora tivesse o apoio da torcida no Maracanãzinho, o Flamengo não começou bem nos primeiros minutos do jogo. A defesa rubro-negra sofria contra o rápido trabalho ofensivo do Botafogo, que brilhava no quesito de aproveitamento. Essa estatística, inclusive, foi o maior problema dos donos da casa no primeiro quarto: apenas 14% nas bolas de três. Como resultado, o Alvinegro conquistou a primeira vantagem do placar por 21 a 16, ao fim do período inicial.
A apatia do Flamengo nao voltou a se repetir no segundo quarto. Com a brilhantia de Shaq Jonhson e Alex Negrete, a equipe abriu 11 a 0 com rapidez. A resposta alvinegra nao demorou e, logo, o Botafogo assumiu novamente a liderança no placar. Na segunda metade do período, o time comandado por Sergio Hernandez não deu oportunidade para os visitantes, e a diferença abriu para 48 a 34 no intervalo.
O domínio não mudou de dono como a volta à quadra para o terceiro quarto. Além dos problemas na defesa, o Botafogo sofria com os erros no ataque que se tornaram 18 turnovers até o fim do período - fechado em 75 a 54. Mesmo com elenco misto, o Flamengo manteve a superioridade em quadra nos últimos 10 minutos de jogo. Os jovens talentos rubro-negros não decepcionaram, e o resultado foi mais um placar centenário para o time da Gávea. A vitória foi fechada por 104 a 71 para o Flamengo.
