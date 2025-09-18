Amapá: Da superação no futsal ao ouro no wrestling nos Jogos da Juventude

Desde o início dos Jogos da Juventude, no último dia 10, a delegação do Amapá vem conquistando pódios e histórias de superação. No wrestling, que terminou nesta semana, o estado conquistou um ouro, uma prata e um bronze. Já no futsal, após contratempos durante os treinos antes de chegar à capital federal, o time feminino se despediu depois de dois jogos.

continua após a publicidade

➡️ Nos Jogos da Juventude, Amazonas celebra a volta de atleta que recuperou a visão

➡️ Irmãos iranianos e um sonho para Rondônia nos Jogos da Juventude

➡️ Multimedalhista capixaba celebra novo momento nos Jogos da Juventude

As estudantes da Escola Estadual Lima Neto brilharam no tatame. Laynne Tolosa garantiu o ouro na categoria até 57kg, enquanto Elohanna Santos ficou com a prata na categoria 49kg. Já no masculino, Paulo Kauã, da Escola Estadual Antônio Messias, conquistou a medalha de bronze nos 55kg. A secretária do desporto e lazer do Amapá, Cibely Peixoto, também esteve no primeiro e metade do segundo bloco.

continua após a publicidade

➡️ Filho de medalhista olímpico faz história no salto triplo nos Jogos da Juventude

➡️ Exclusivo: Capitão do Brasil na Davis analisa temporada de João Fonseca

➡️ Siga o Lance! Olímpico no WhatsApp

No futsal feminino, as atletas, que são da escola estadual do distrito de São Joaquim do Pacuí, participaram pela primeira vez da maior competição multiesportiva para estudantes de até 17 anos. Nos treinamentos, a quadra foi interditada, o time teve que treinar na quadra da praça do distrito. Apenas na última semana, antes da viagem, que a quadra da escola foi liberada para treinos.

continua após a publicidade

Aprendizado no futsal dos Jogos da Juventude

O Amapá trouxe jogadoras dos 15 aos 17 anos no futsal.

- A experiência serviu de aprendizado, fica uma expectativa de treinamento maior para que o ano que vem seja melhor. Pelo menos cinco ainda poderão participar no ano que vem - conta o técnico Ademilton Ramos, que treina a equipe desde maio deste ano.

Após as derrotas para o Piauí (6 a 5) e Bahia (10 a 3), o treinador sabe que já foi uma vitória disputar os Jogos da Juventude:

- Apesar de não ganharem, elas estavam felizes por ter conquistado tudo para chegar aqui. Colhendo os frutos do que elas plantaram. A maior alegria é ver o que elas estão felizes por tudo que elas conquistaram lá atrás e colhendo agora.

Durante a semana, o governador Clécio Luís, visitou a delegação do Amapá em Brasília. Foi uma motivação a mais para os atletas.

O governador Clécio Luís, do Amapá, conversa com atletas durante os Jogos da Juventude (Divulgação)

* O repórter viaja a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)