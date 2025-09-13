Filho de medalhista olímpico faz história no salto triplo nos Jogos da Juventude

O sábado (13) foi histórico para o matogrossense Davi Souza de Lima no salto triplo dos Jogos da Juventude, em Brasília. Aos 17 anos, o filho do velocista medalhista olímpico duas vezes Vicente Lenílson (prata em Sydney 2000 e bronze em Pequim 2008 no revezamento 4 x 100m) e da triplista olímpica Maria Aparecida de Lima (Atlanta 1996) conquistou o bicampeonato com a marca de 15,79 metros. Mais do que isso, com essa marca, o atleta assegurou o primeiro lugar do ranking mundial da categoria sub-18 no salto triplo.

- Antes, o meu recorde, conquistado na semana passada, era 15,62 metros. A gente consegue sonhar com um resultado como esse (ranking mundial), mas realmente não esperava. Sei que essa marca e esse recorde aconteceram por conta da graça do Senhor e pelos treinamentos que venho fazendo. Agradeço a Ele e a todas as pessoas que me acompanham para esse resultado ter se tornado realidade - festejou Davi, logo após conquistar mais um ouro no principal evento multiesportivo do país.



Sobre a reflexão de ter duas referências de peso em casa e nas pistas, o bicampeão dos Jogos da Juventude se mostrou consciente de sua trajetória no esporte. Ele valorizou as trocas com seus pais-treinadores na construção da sua própria história no atletismo.

Filho de medalhista olímpico agradece incentivo

- Confesso que, no começo, quando eu era mais novo, eu ficava pensando ‘será que vou conseguir ser como eles?’. Mas os dois sempre me incentivaram a ser eu mesmo, construir o meu caminho, a minha própria história. Eles sempre me deram conselhos maravilhosos - comentou o bicampeão.

- Ser treinado pela minha mãe, pelos meus pais, é uma influência muito positiva. É um privilégio que poucos conseguem ter. Meus pais foram atletas maravilhosos e eles passam os ensinamentos deles para mim. Agradeço profundamente e que a cada dia a minha história possa se frutificar ainda mais - finalizou.

Com recorde de 4.700 atletas até 17 anos, os Jogos da Juventude seguem até o próximo dia 25, em Brasília.