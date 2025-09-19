Do sertão da Paraíba à disputa por medalha nos Jogos da Juventude

“O sonho da gente era ganhar a etapa regional. Conseguimos, fomos para a estadual”, conta Carlos Alberto, ou Carlin. O pivô do time de futsal da Paraíba relembra o caminho até os Jogos da Juventude, em Brasília. Ele estava na primeira equipe paraibana fora de Campina Grande ou João Pessoa a ser campeã estadual. Por isso está na capital federal onde nesta sexta-feira, 19 de setembro, joga pelo bronze da 1ª divisão contra o Paraná.

continua após a publicidade

➡️ Nos Jogos da Juventude, Amazonas celebra a volta de atleta que recuperou a visão

➡️ Irmãos iranianos e um sonho para Rondônia nos Jogos da Juventude

➡️ Multimedalhista capixaba celebra novo momento nos Jogos da Juventude

Ao seu lado, Francisco Junior, o Bin, lembra como foi a classificação.

➡️ Filho de medalhista olímpico faz história no salto triplo nos Jogos da Juventude

➡️ Exclusivo: Capitão do Brasil na Davis analisa temporada de João Fonseca

➡️ Siga o Lance! Olímpico no WhatsApp

continua após a publicidade

- Fizemos a final contra um time de João Pessoa, saímos perdendo, tivemos dois expulsos, empatamos e ganhamos no último pênalti da decisão - recorda. Por isso, a goleada de 7 a 1 para Santa Catarina, nesta quinta-feira, na semifinal, pode até ter doído, mas não há de ser o que vai tirar a gana desses jovens.





Carlin e Bin estudam na mesma escola em Itaporanga, no Vale do Piancó, interior da Paraíba. De lá vem este time que fez história em seu estado e ainda tenta uma medalha nos Jogos da Juventude.



- Eu nem sonhava estar aqui - admite Carlin, que é da cidade de Aguiar. Bin é de Diamante. E alguns de seus companheiros são Ibiara, Igaracy e Curral Velho – todas cidades menores na região.

continua após a publicidade

Nos Jogos da Juventude, uma experiência inédita

- Montamos este time há 8 meses. Estamos desde janeiro nos dedicando - diz Carlin.



- É a primeira vez que este time joga fora da Paraíba”, destaca Bin.

Ele já morou em Brasília – os pais se mudaram para o Distrito Federal com Francisco e Vanessa, sua irmã mais velha. Mas numa das visitas à Diamante para visitar a avó Josefa, Bin pediu para ficar na Paraíba.



- Eu gosto de lá, é mais tranquilo. Meus pais entenderam.

Reunidos com os companheiros logo após a derrota na semifinal dos Jogos da Juventude, os dois tentam refletem sobre o caminho até aqui.



- Chegamos na regional lá de Brasília desacreditados. E fomos passo a passo. Esses meninos…não são mais amigos, eles são irmãos para mim. Custa dinheiro ir e voltar para nossas cidades, gasolina e tudo. Então nos ajudamos, às vezes ficamos na casa um do outro. Passar o que nós passamos e estar aqui… - pondera Bin.

Mas eles estão acordados. E alertas. A noite vai ser de conversa antes da disputa por medalhas nos Jogos da Juventude.



- Provavelmente o professor vai nos passar coisas do jogo. Mas vamos esfriar a cabeça também - diz Carlin.



- Não acabou ainda. Nós temos um sonho - avisa Bin.



Carlin prontamente completa:



- E só depende de nós.

A decisão do 3º lugar, contra Paraná, será às 10h30, no CIEF. Já a decisão, entre catarinenses e pernambucanos, começa às 10h15, no La Salle.

.

* O repórter viaja a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)