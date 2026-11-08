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Rafael Câmara avalia desempenho na estreia e deixa futuro em aberto

Brasileiro da Haas largou em 11º, mas terminou na última posição no GP de São Paulo

PorAnna Carolina RamosBeatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
08/11/2026 17:59
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O piloto Rafael Câmara, da Haas, durante o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1
O piloto Rafael Câmara, da Haas, durante o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Havia muita expectativa em torno da primeira corrida de Rafael Câmara pela Fórmula 1 (F1), justamente em casa, no Grande Prêmio de São Paulo. O desempenho, porém, acabou decepcionando o próprio piloto. Após largar em 11º, o brasileiro perdeu quatro posições logo na largada e terminou na 20ª colocação.

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Rafa Câmara teve problemas para se manter estabilizado na pista e rodou três vezes, mas conseguiu retornar à corrida em todas as ocasiões. O S do Senna foi um dos trechos do circuito que mais desafiou o brasileiro, especialmente com a pista molhada.

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— Não foi fácil. Estava um pouco úmido e, às vezes, eu simplesmente não conseguia colocar o carro no lugar certo, travava as rodas, e aí as rodas destracionavam, não conseguia aderência no assoalho e o carro escapava. Então, foi um ponto em que eu realmente não esperava estar cometendo esses erros. Não estou satisfeito — explicou.

Escolhido pela Haas para substituir Esteban Ocon após a confusão no GP do México, o pernambucano de 21 anos viveu uma estreia repentina na categoria. Os primeiros contatos do piloto com o carro aconteceram ao longo dos treinos em Interlagos, e ele foi pegando o jeito aos poucos. Por isso, fez um balanço positivo do final de semana em São Paulo.

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— Até a classificação estava tudo muito bom, eu diria. Um pequeno erro ontem nos custou, provavelmente, a ida ao Q3. Mas é, só hoje que foi realmente um pouco complicado. Como eu disse, foram alguns erros que eu não estava esperando, mas acho que para o futuro vai ser muito útil. E sim, agora é analisar com a equipe o que podemos fazer a seguir — completou.

Rafael Câmara, da Haas, na pista do Autódromo de Interlagos durante o GP de São Paulo de Fórmula 1
Rafael Câmara, da Haas, na pista do Autódromo de Interlagos durante o GP de São Paulo de Fórmula 1 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Futuro em aberto

A próxima parada do circuito da Fórmula 1 será no Grande Prêmio de Las Vegas, entre os dias 19 e 22 de novembro. Rafael Câmara, porém, não confirmou presença na corrida dos Estados Unidos.

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— Vamos conversar… haverá muitas coisas para discutir depois deste fim de semana. E, seja o que for, ficarei feliz em fazer… estou fazendo o que amo fazer, que é pilotar — finalizou.

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