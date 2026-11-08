Rafael Câmara avalia desempenho na estreia e deixa futuro em aberto
Brasileiro da Haas largou em 11º, mas terminou na última posição no GP de São Paulo
Havia muita expectativa em torno da primeira corrida de Rafael Câmara pela Fórmula 1 (F1), justamente em casa, no Grande Prêmio de São Paulo. O desempenho, porém, acabou decepcionando o próprio piloto. Após largar em 11º, o brasileiro perdeu quatro posições logo na largada e terminou na 20ª colocação.
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Rafa Câmara teve problemas para se manter estabilizado na pista e rodou três vezes, mas conseguiu retornar à corrida em todas as ocasiões. O S do Senna foi um dos trechos do circuito que mais desafiou o brasileiro, especialmente com a pista molhada.
— Não foi fácil. Estava um pouco úmido e, às vezes, eu simplesmente não conseguia colocar o carro no lugar certo, travava as rodas, e aí as rodas destracionavam, não conseguia aderência no assoalho e o carro escapava. Então, foi um ponto em que eu realmente não esperava estar cometendo esses erros. Não estou satisfeito — explicou.
Escolhido pela Haas para substituir Esteban Ocon após a confusão no GP do México, o pernambucano de 21 anos viveu uma estreia repentina na categoria. Os primeiros contatos do piloto com o carro aconteceram ao longo dos treinos em Interlagos, e ele foi pegando o jeito aos poucos. Por isso, fez um balanço positivo do final de semana em São Paulo.
— Até a classificação estava tudo muito bom, eu diria. Um pequeno erro ontem nos custou, provavelmente, a ida ao Q3. Mas é, só hoje que foi realmente um pouco complicado. Como eu disse, foram alguns erros que eu não estava esperando, mas acho que para o futuro vai ser muito útil. E sim, agora é analisar com a equipe o que podemos fazer a seguir — completou.
Futuro em aberto
A próxima parada do circuito da Fórmula 1 será no Grande Prêmio de Las Vegas, entre os dias 19 e 22 de novembro. Rafael Câmara, porém, não confirmou presença na corrida dos Estados Unidos.
— Vamos conversar… haverá muitas coisas para discutir depois deste fim de semana. E, seja o que for, ficarei feliz em fazer… estou fazendo o que amo fazer, que é pilotar — finalizou.
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