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Donald Trump diz que só brincava ao sugerir Dana White porta-voz

Presidente americano afirmou que proposta foi uma piada, mas elogiou o chefe da UFC e confirmou encontro na Casa Branca

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 14:31
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Dana White (CEO do UFC) com o presidente Donald Trump (Reprodução Instagram White House)
Dana White (CEO do UFC) com o presidente Donald Trump (Reprodução Instagram White House)

Donald Trump declarou no último domingo (8), na Flórida, nos Estados Unidos, que sua sugestão para que Dana White, presidente do UFC, assumisse o cargo de secretário de imprensa da Casa Branca, foi apenas uma brincadeira. A vaga está aberta desde outubro, após a saída de Katie Zacharia.

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O presidente dos Estados Unidos comentou a proposta feita no sábado em sua rede social Truth Social, afirmando que Dana White gostou da ideia e que ele é uma pessoa excepcional. Trump ressaltou que, se White assumisse o posto, as críticas seriam menores. Apesar disso, fontes próximas à UFC informaram à CNN que White rejeitou a oferta.

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Trump também confirmou que Dana White visitaria a Casa Branca nesta segunda-feira (9), reforçando que o convite foi feito em tom de brincadeira, mas com admiração pelo executivo da maior promotora de artes marciais mistas do mundo. A posição de secretário de Imprensa está vaga desde 16 de outubro, quando Katie Zacharia renunciou após apenas cinco dias no cargo, tornando-se a pessoa com o mandato mais curto na função.

Além dessa situação, a administração Trump passou por mudanças recentes após as eleições de meio de mandato realizadas na última terça-feira, que resultaram na perda do controle do Congresso pelos republicanos para os democratas. Entre as alterações, destaca-se a promoção do assessor Stephen Miller a chefe de gabinete, substituindo Susie Wiles, que atuava como interlocutora do setor privado com o presidente.

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Dana White fala ao microfone em coletiva do UFC Belgrado
Dana White critica pergunta de fã em coletiva do UFC Belgrado (Foto: Reprodução/X)

Dana White deixou convite em aberto

Durante uma coletiva em Londres, na Inglaterra, no último sábado (7), Dana White confirmou a reunião desta segunda, mas deixou o possível convite em aberto.

— Estou voando para Washington, DC agora mesmo… Já tenho muitos empregos (risos). Temos uma reunião com ele (Trump) na segunda-feira, então tenho certeza de que teremos mais coisas para conversar depois disso — disse.

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A aproximação entre Trump e Dana White ganhou força nos últimos anos, especialmente durante a campanha presidencial de 2024. Na ocasião, o dirigente do UFC e importantes nomes da organização demonstraram apoio ao então candidato republicano. A relação também se estendeu ao esporte: em junho desta temporada, o presidente dos Estados Unidos participou da articulação do histórico evento de MMA realizado na Casa Branca.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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